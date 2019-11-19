В исправительной колонии Углича пьяный осужденный избил до смерти другого заключенного

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Пьяный осужденный избил до смерти другого заключенного в колонии №3 Углича Ярославской области и предстанет перед судом. Об этом во вторник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Ярославской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего уроженца Московской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел в сентябре во фрезеровочном помещении ремонтно-механического участка колонии №3 Углича. Один из осужденных, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на другого и ударил его металлическим стержнем по голове, а также нанес не менее девяти ударов руками. Потерпевший умер от травм спустя несколько дней в отделении реанимации Угличской ЦРБ.

Нападавший осужденный отбывал наказание за разбой. По версии следствия, у него была личная неприязнь к погибшему. Как сообщает пресс-служба, следователем внесено представление в адрес руководства колонии с требованием устранить нарушения, которые способствовали совершению преступления, и не допускать их впредь.