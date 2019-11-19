Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На строящемся кладбище под Мурманском засыпало песком четырех рабочих

В результате ЧП погиб один человек

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Четырех человек, проводивших строительные работы в котловане на кладбище в поселке Риж-Губа в Мурманской области, засыпало песком. В результате инцидента один рабочий погиб, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС России по Мурманской области.

"Поселок Риж-Губа, в 15 км от Мончегорска. Там новое кладбище, четыре рабочих проводили [строительные] работы, копали котлован, произошло обрушение стены из песка, она поехала, их засыпало. Двое сами выкарабкались, двоих раскопали. Одного из них скорая помощь обслужила амбулаторно, один рабочий погиб", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что на место ЧП выезжали горноспасатели. "Также на месте была местная аварийно-спасательная служба, пожарные, полиция, скорая помощь, на место выдвинулись следователи", - добавил собеседник агентства, уточнив, что инцидент произошел вечером во вторник. Сообщение на пульт дежурного поступило в 18:20 мск.

Теги
РоссияМурманская область
Реклама на ТАСС
Суд арестовал экс-депутата из Хабаровского края Мистрюкова по делу об убийстве
Речь идет об убийстве предпринимателя Евгения Зори, чей труп найден на одной из улиц Хабаровска в 2004 году с огнестрельными ранениями, а также покушении на жизнь предпринимателя Смольского
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС