На строящемся кладбище под Мурманском засыпало песком четырех рабочих

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Четырех человек, проводивших строительные работы в котловане на кладбище в поселке Риж-Губа в Мурманской области, засыпало песком. В результате инцидента один рабочий погиб, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС России по Мурманской области.

"Поселок Риж-Губа, в 15 км от Мончегорска. Там новое кладбище, четыре рабочих проводили [строительные] работы, копали котлован, произошло обрушение стены из песка, она поехала, их засыпало. Двое сами выкарабкались, двоих раскопали. Одного из них скорая помощь обслужила амбулаторно, один рабочий погиб", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что на место ЧП выезжали горноспасатели. "Также на месте была местная аварийно-спасательная служба, пожарные, полиция, скорая помощь, на место выдвинулись следователи", - добавил собеседник агентства, уточнив, что инцидент произошел вечером во вторник. Сообщение на пульт дежурного поступило в 18:20 мск.