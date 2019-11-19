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В Кабардино-Балкарии семья с шестью детьми вынужденно живет в актовом зале общежития

Следователи проводят проверку, по результатам которой дадут оценку действиям органов опеки, инспекторов по делам несовершеннолетних и чиновников местной администрации

НАЛЬЧИК, 20 ноября. /ТАСС/. Следователи организовали проверку в связи с появлением информации о женщине шестью детьми, которые проживают в актовом зале заводского общежития в Кабардино-Балкарии, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе республиканского следственного управления СК России.

"Инициировано проведение доследственной проверки по факту обнаружения в средствах массовой информации сведений о жительнице города Прохладного, вынужденной проживать в актовом зале заводского общежития с шестью малолетними детьми", - говорится в сообщении.

Следователи дадут оценку действиям органов опеки, инспекторов по делам несовершеннолетних, чиновников местной администрации. "Помимо этого, следователи выяснят, посещают ли дети образовательные учреждения, оказываются ли им своевременно и в полном объеме медицинские услуги", - отметили в СК.

Теги
РоссияКабардино-Балкария
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