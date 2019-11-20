Пожар в складском помещении в центре Кемерова ликвидировали

КЕМЕРОВО, 20 ноября. /ТАСС/. Пожарные в Кемерове ликвидировали крупное возгорание в складском помещении в центре города. Площадь пожара составила 800 кв. м, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

"Ликвидация открытого горения на площади 800 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Утром в среду на улице Красноармейской в центре Кемерова произошло возгорание на складе строительных материалов, на месте работают 10 отделений пожарной охраны. По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, в горящем помещении также хранились баллоны с кислородом, они не взорвались. По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания устанавливаются.