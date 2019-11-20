Под Волгоградом задержали 11 браконьеров, ловивших краснокнижную рыбу

ТАСС, 20 ноября. Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали в Волгоградской области 11 браконьеров, занимавшихся выловом рыбы, занесенной в Красную книгу РФ, под прикрытием разрешительных документов профильного НИИ. Об этом ТАСС сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате спецоперации в акватории Цимлянского водохранилища с поличным задержаны 11 жителей Калачевского и близлежащих районов Волгоградской области. По имеющейся информации, предполагаемым организатором группы является работник областного отделения Научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства", - сказала Волк.

По ее словам, соучастники добывали запрещенную к вылову рыбу, используя разрешение на добычу водных биологических ресурсов для научных целей. Затем они продавали ее оптовыми партиями, внося в акты заведомо ложные данные о периодах и объемах улова.

Полицейские изъяли шесть лодок, средства связи и навигации, а также около 1,5 т незаконно выловленной рыбы частиковых видов. "Один из них - черноморско-азовская шемая - занесен в Красную книгу России. Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, превысил 2,5 млн рублей", - пояснила представитель МВД. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов"). Подозреваемые отпущены под подписку о невыезде.