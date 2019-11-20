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В Хабаровском крае задержали подозреваемых в организации нарколаборатории

Сотрудники транспортной полиции изъяли более 4 т веществ для изготовления наркотиков

ТАСС, 20 ноября. Полиция задержала троих подозреваемых в организации работы крупнейшей лаборатории по производству синтетических наркотиков в Хабаровском крае. Они выкупили за 3 млн рублей бывшую ферму, чтобы запустить производство наркотиков, сообщил журналистам в среду начальник отдела контроля за оборотом наркотиков регионального управления транспортной полиции Дмитрий Лябах.

19 ноября транспортные полицейские в Хабаровском крае ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков, изъяв более 4 тонн веществ для их изготовления и около 25 килограммов синтетических наркотиков.

"Сотрудниками транспортной полиции при поддержке ОМОН Управления Россгвардии по Хабаровскому краю задержаны трое подозреваемых в производстве и сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Установлено, что участники группы, в которую входили муж, жена и брат жены, ранее занимавшиеся сбытом наркотических средств бесконтактным способом, посредством сети интернет организовали нарколабораторию, выкупив для этого по поддельным документам за 3 млн рублей бывшее фермерское хозяйство, расположенное вдали от населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Указания об организации производства и деньги на покупку помещения, закупку оборудования и препаратов фигуранты дела получали от организатора через интернет. Оборудование и препараты доставлялись в арендованные гаражные боксы и подвалы, а в дальнейшем с помощью сторонних лиц перевозилось непосредственно на ферму. "Задержанные очень серьезно подходили к производственному процессу и уровню своей безопасности. Лаборатория была оснащена самым современным оборудованием, рефрижераторами, вытяжками, дорогостоящими респираторами и комбинезонами для личной защиты", - поясняется в пресс-релизе.

Несмотря на отсутствие специального образования, фигуранты смогли организовать практически безотходное производство наркотиков. Изготовленные в лаборатории запрещенные вещества реализовывались при помощи курьеров как на территории Дальнего Востока, так и переправлялись в западные регионы страны. "Из изъятых прекурсоров фигуранты смогли бы изготовить порядка 400 кг наркотических средств. Для личного потребления подозреваемые вырастили свыше 40 кустов конопли в одной из теплиц хозяйства", - уточняется в сообщении.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"). Двум фигурантам суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, женщина находится под подпиской о невыезде.

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РоссияХабаровский край
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