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СК возбудил уголовное дело после обвала на кладбище в Мурманской области

В результате инцидента погибли два человека

МУРМАНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели двух рабочих в результате обрушения грунта на строящемся кладбище в Мурманской области. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Мурманской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ - "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 19 ноября на территории строящегося кладбища в Мончегорске произошло обрушение откосов траншеи для установки дренажной системы водоотвода. В результате обвала один из рабочих погиб на месте, второй умер в реанимации.

Теги
РоссияМурманская область
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