Суд приговорил мужчину к 17 годам колонии за помощь террористической организации

ТАСС, 20 ноября. Московский окружной военный суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима мужчину, который был задержан во Владимирской области и признан виновным в содействии международной террористической организации. Об этом в среду сообщила журналистам пресс-служба управления ФСБ по Владимирской области.

"Московский окружной военный суд признал иностранного гражданина виновным в совершении преступлений по части 1.1 и части 4 статьи 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности, склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение данного преступления") и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Владимирской области.

По данным ведомства, выходец из Центрально-Азиатского региона, сторонник радикального ислама, был задержан сотрудниками УФСБ России по Владимирской области. Мужчина нашел в интернете сообщника, с которым организовал финансирование террористических структур. Сам он регистрировал в платежных системах электронные кошельки и передавал их реквизиты сообщнику для распространения с призывом о перечислении денег. "После зачисления денег на электронные кошельки происходил их вывод на банковские карты для сбора средств на нужды международной террористической организации", - говорится в сообщении УФСБ.