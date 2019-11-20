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В Приморье возбудили уголовное дело против молодоженов, стрелявших на свадьбе из автомата

Подозреваемый публично принес извинения жителям Владивостока, где 16 ноября произошел инцидент

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноября. /ТАСС/. Полиция в Приморье возбудила уголовное дело о хулиганстве против молодоженов, открывших стрельбу у здания ЗАГСа во Владивостоке, сообщили в среду журналистам в пресс-службе УМВД региона.

"В отделе полиции гражданин пояснил, что 16 ноября в день своего бракосочетания взял охолощенные автомат и пистолет в аренду на сутки. После торжественной церемонии, выйдя из здания ЗАГСа, новобрачный, его супруга и приятель произвели на улице несколько выстрелов в воздух. По данному факту дознавателем отдела полиции №2 УМВД России по городу Владивостоку возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия")", - говорится в сообщении.

В понедельник полиция начала проверку распространившейся в социальных сетях видеозаписи инцидента с участием молодоженов, открывших стрельбу около здания ЗАГС. Их личности были установлены в первый же день.

За указанное преступление законодательство РФ предусматривает ответственность от штрафа до 500 тыс. рублей до лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый заявил, что раскаивается в содеянном и публично принес извинения жителям Владивостока.

"Извиняюсь перед гражданами Владивостока за то, что совершил стрельбу около ЗАГСа 16.11.2019. Понимаю, что такое поведение неприемлемо", - сказал он в видеоролике, распространенном пресс-службой полиции.

Теги
РоссияПриморский край
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