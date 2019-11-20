Защита сестер Хачатурян требует проверить связь их отца с сотрудниками прокуратуры

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Адвокаты сестер Хачатурян направили в Генпрокуратуру, Следственный комитет и ФСБ заявление с требованием проверить связь их отца Михаила Хачатуряна с высокопоставленными сотрудниками прокуратуры. Как сообщил ТАСС адвокат одной из сестер Алексей Паршин, знакомство их отца с прокурорами не давало обращаться дочерям за помощью в полицию.

"Именно наличие связей между Михаилом Хачатуряном и этими прокурорами исключало для наших подзащитных возможность обратиться за помощью в правоохранительные органы", - сказал защитник. Он добавил, что адвокаты попросили Генпрокуратуру, ФСБ России и Следственный комитет проверить на наличие связей между Михаилом Хачатуряном и двумя прокурорами.

По словам Паршина, речь идет о знакомстве Хачатуряна с погибшим в октябре 2018 года в авиакатастрофе в Костромской области замгенпрокурора Сааком Карапетяном и действующим прокурором СВАО по Москве Анри Ризаевым. Адвокат Паршин подчеркнул, что в рамках предварительного следствия эта версия проверена не была, но между тем в материалах дела имеется переписка между ними, которая свидетельствует об их знакомстве, об обращении Михаила Хачатуряна к сотрудникам прокуратуры "для решения своих вопросов и проблем".

Следствие завершено

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. На допросе девушки признали вину и пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом, так как он на протяжении длительного времени причинял им моральные и физические страдания. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза позднее установила, что у Хачатуряна были расстройства личности, а у старшей сестры эксперты выявили расстройства психики на почве домогательств и издевательств со стороны отца.

2 августа 2018 года Останкинский суд Москвы арестовал сестер Хачатурян, а 27 сентября Басманный суд изменил им меру пресечения на запрет определенных действий, они были освобождены в зале суда. Согласно избранной обвиняемым мере пресечения, они не могут покидать свои дома в ночное время и общаться друг с другом.

Сестрам предъявлено обвинение в окончательной редакции: им вменяется убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). При этом в обвинении следствие указывает, что их действия были спровоцированы действиями потерпевшего Михаила Хачатуряна. Адвокаты настаивают, что свои действия девушки совершили в рамках необходимой обороны от продолжавшегося многие годы насилия со стороны отца. Обвиняемые, их защитники и потерпевшая сторона ознакомились с 30 томами уголовного дела.