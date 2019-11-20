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В Петербурге задержали пожилого мужчину за экстремистские посты в соцсетях

По данным источника в силовых структурах, у задержанного также нашли печатные материалы с экстремистской информацией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Пожилого мужчину задержали в Санкт-Петербурге за оправдание терроризма в соцсетях, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Задержан 68-летний житель Приморского района в рамках расследования дела по статье 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма)", - сказал он.

Он добавил, что дело возбудили после того, как в соцсетях обнаружили посты с информацией экстремистского характера. Дома у задержанного нашли печатные материалы, которые также содержат экстремистскую информацию.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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