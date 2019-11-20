В Петербурге задержали пожилого мужчину за экстремистские посты в соцсетях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Пожилого мужчину задержали в Санкт-Петербурге за оправдание терроризма в соцсетях, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Задержан 68-летний житель Приморского района в рамках расследования дела по статье 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма)", - сказал он.

Он добавил, что дело возбудили после того, как в соцсетях обнаружили посты с информацией экстремистского характера. Дома у задержанного нашли печатные материалы, которые также содержат экстремистскую информацию.