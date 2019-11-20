В Подмосковье арестовали обвиняемых в убийстве москвича из-за 3 млн рублей

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Суд в Подмосковье арестовал двоих обвиняемых в разбойном нападении и убийстве москвича в апреле, которому один из них задолжал 3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области двум местным жителям предъявлено обвинение в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийства 40-летнего москвича и разбойном нападении. По ходатайству следствия судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Врадий.

Также они обвиняются в покушении на мошенничество и незаконном обороте наркотиков.

В апреле москвич на своем автомобиле Peugeot-207 выехал в сторону Ногинского района Подмосковья и пропал. Через четыре дня его автомобиль был обнаружен в деревне Ивашево Богородского городского округа. В октябре в частном доме в деревне Аксено-Бутырки был задержан один из предполагаемых соучастников. В ноябре в Тульской области задержан второй соучастник. У следователя мужчины написали явку с повинной и рассказали обо всех обстоятельствах убийства.

По данным следствия, фигуранты назначили потерпевшему встречу, в ходе которой зарезали его ножом из-за нежелания одного из обвиняемых отдавать мужчине долг в размере 3 млн рублей. После убийства соучастники присвоили себе деньги мужчины, два планшета, два телефона, ноутбук и автомобиль. В ходе обыска у обвиняемых найдены ключи от автомобиля потерпевшего, его планшет, а также изъято наркотическое средство. На придомовой территории в теплице обнаружено закопанное в землю тело пропавшего мужчины.

Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, один из обвиняемых был ранее судим за убийство и разбойное нападение. При обыске у него также были изъяты незарегистрированные три охотничьих гладкоствольных ружья, два нарезных карабина, газовый и травматический пистолеты, приспособление для стрельбы мелкокалиберными патронами в форме ручки. "Изъятое оружие направлено на комплексную экспертизу", - сказала Волк.