Экс-главу Элисты арестовали по делу о получении взятки

ЭЛИСТА, 20 ноября. /ТАСС/. Бывший глава Элисты Вячеслав Намруев, в отношении которого расследуется уголовное дело о получении взятки, арестован по решению суда. Экс-депутат Элистинского городского собрания Игорь Мальмаков, также проходящий по этому делу, помещен под домашний арест. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Республике Калмыкия.

"На основании представленных в суд материалов уголовного дела, обосновывающих ходатайства об избрании меры пресечения, Вячеслав Намруев заключен под стражу, а в отношении Игоря Мальмакова судом принято решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в пресс-службе.

Уголовное дело в отношении Намруева и Мальмакова возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение главой органа местного самоуправления взятки в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном размере"). По данным следствия, с декабря 2017 года по май 2018 года Намруев, действуя в сговоре с Мальмаковым, получил взятку в виде земельного участка общей площадью 418 кв. метров за обеспечение беспрепятственного принятия решения Элистинским городским собранием о внесении изменений в генеральный план Элисты, а также правила землепользования и застройки города.

Намруев был мэром Элисты с 2010 года, в сентябре этого года его полномочия закончились.