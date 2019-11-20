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В Петербурге обезвредили банду автоугонщиков

По данным полиции, выйти на группировку удалось после того, как 14 ноября у петербурженки угнали легковой автомобиль Kia Rio

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Полицейские в Санкт-Петербурге раскрыли организованную преступную группу (ОПГ) автоугонщиков, которые занимались не только хищением транспортных средств, но и разборкой и дальнейшей продажей запчастей через сайты бесплатных объявлений, задержаны шесть человек, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"В состав группы входили пятеро мужчин и одна женщина. В числе задержанных - 42-летний организатор", - говорится в сообщении ведомства.

По данным полиции, выйти на группировку удалось после того, как 14 ноября у петербурженки угнали легковой автомобиль Kia Rio и она обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража"), а после этого автомобиль был задержан, но уже с другими номерами. В нем находилось трое участников группы, остальные были задержаны позже в разных районах города.

В ходе расследования дела сотрудники полиции установили, что участники группы распределили между собой роли - одни занимались угонами, другие разборкой машин и торговлей запчастями. Оперативники также нашли принадлежащий группе бокс в Ленинградской области, в котором обнаружено множество автозапчастей и двигателей к корейским иномаркам Kia и Hyundai, а также приборов для вскрытия замков зажигания и считывателей электронных блоков автомобилей. Также установлено, что члены ОПГ пользовались услугами "разборки" на набережной Степана Разина в Петербурге, где запчастями торговал с рук подельник задержанных.

В настоящее время установлена причастность членов ОПГ к хищениям авто в в Калининском, Пушкинском и Василеостровском районах города. Организатор группы, по данным полиции, отправлен в СИЗО по решению суда, еще двое фигурантов отправлены под домашний арест, троим участникам группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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РоссияСанкт-Петербург
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