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Бывший преподаватель Новосибирского госуниверситета погиб от переохлаждения

74-летний мужчина заблудился, выйдя из дома без очков

ТАСС, 20 ноября. Волонтеры "Лиза Алерт" в Новосибирске сообщили о смерти 74-летнего бывшего преподавателя факультета естественных наук Новосибирского государственного университета (НГУ) Олега Слюдкина, который провел ночь на улице в 27-градусный мороз. Об этом сообщается на официальной странице поисковиков в социальной сети "ВКонтакте".

"В тот момент, когда нам стало известно о местонахождении Олега Петровича, он был жив, но последствия холодной сибирской ночи не оставили шансов", - говорится в сообщении.

Об исчезновении Слюдкина стало известно вечером во вторник. Сообщалось, что ученый потерялся, выйдя из дома без очков.

Теги
РоссияНовосибирская область
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