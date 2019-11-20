Пенсионер напал на женщину-врача на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Недовольный лечением пенсионер напал на врача больницы в городе Георгиевске Ставропольского края. Мужчина задержан, сообщили в среду журналистам в пресс-службе краевого управления МВД.

"Участковые уполномоченные полиции в ходе проверки установили, что пожилой гражданин вошел в отделение больницы и после разговора с одним из врачей ударил женщину-медика в область головы металлическим предметом, после чего скрылся. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что некоторое время назад проходил лечение в больнице и остался недоволен им", - говорится в сообщении.

Задержали 74-летнего мужчину сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии. По данным пресс-службы краевого управления Росгвардии, происшествие случилось в середине ноября в отделении кардиологии Центральной городской больницы Георгиевска. В медицинском учреждении ТАСС сообщили, что пострадавшая врач не получила серьезного вреда здоровью, госпитализация женщине не понадобилась.

Возбуждено уголовное дело. Пенсионеру избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.