Экс-главу дагестанского филиала "Упрдор "Каспий" будут судить за вымогательство

МАХАЧКАЛА, 20 ноября. /ТАСС/. Бывший руководитель дагестанского филиала федерального казенного учреждения "Упрдор "Каспий" Магомедрасул Омаров предстанет перед судом по обвинению в вымогательстве взятки в размере 680 млн рублей и отмывании денег. Об этом в среду сообщается на сайте Следственного комитета России.

"По версии следствия, в 2017 году обвиняемый через посредника потребовал от руководителя общества с ограниченной ответственностью "Нарт" передать ему взятку в размере 680 млн рублей за подписание документов, на основании которых должна производиться оплата по государственному контракту, заключенному организацией с "Упрдор "Каспий", - говорится в сообщении ведомства.

В случае неполучения взятки Омаров обещал руководству компании создать проблемы при подписании контрактов.

По данным следствия, для придания своим незаконным действиям правомерного вида Омаров потребовал от руководителя ООО "Нарт" заключить два фиктивных договора займа на общую сумму 60 млн рублей с подконтрольной ему компанией "ДСК-2". "В целях легализации части полученных в качестве взятки денежных средств компания "ДСК-2" приобрела специальную технику на 40 млн рублей. Оставшуюся часть требуемой взятки в сумме 620 млн рублей обвиняемый не получил, поскольку был задержан после обращения потерпевшего в правоохранительные органы", - уточняется в сообщении.