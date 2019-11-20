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В гараже на северо-востоке Москвы обнаружили две гранаты, принадлежащие подростку

По сообщению источника в правоохранительных органах, возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Две боевые гранаты обнаружены на северо-востоке столицы в одном из гаражных боксов. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, боеприпасы принадлежат 17-летнему подростку.

"В Полярном проезде в одном из гаражных боксов обнаружены две боевые гранаты. Хозяин гаража признался, что разрешает помещением пользоваться 17-летнему молодому человеку, который сказал, что боеприпасы, действительно, принадлежат ему", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело.

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