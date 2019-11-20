Полиция Мюнхена усилила меры безопасности после анонимного сообщения

БЕРЛИН, 20 ноября. /ТАСС/. Полиция Мюнхена направила в среду на центральную площадь города Мариенплатц дополнительные наряды после поступления анонимного сообщения с информацией об угрозе. Об этом говорится в официальном аккаунте ведомства в Twitter.

"Из-за полученного нами сообщения мы в настоящее время проверяем ситуацию с безопасностью на Мариенплатц. В центре города Мюнхена мы представлены дополнительными силами", - говорится в сообщении.

В полиции не уточняют, об угрозе какого характера сообщил информатор.