В Москве гендиректора компании подозревают в невыплате зарплаты на 3,5 млн рублей

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Гендиректор столичной компании подозревается в невыплате зарплаты на 3,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Колизей". По версии следствия, с декабря 2018 года по январь 2019 года генеральный директор указанного общества в нарушение требований Конституции РФ, трудового законодательства и условий заключенных трудовых договоров полностью не выплачивал заработную плату более чем 15 сотрудникам данной организации", - говорится в сообщении.

При этом у него была финансовая возможность платить зарплату. Сумма задолженности превысила 3,5 млн рублей. Сейчас устанавливаются все потерпевшие по уголовному делу и принимаются меры по возмещению причиненного ущерба.