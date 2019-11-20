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Три человека погибли в аварии на трассе в Татарстане

Еще четыре человека пострадали

КАЗАНЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Автомобили столкнулись на участке трассы в Татарстане. Погибли три человека. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"На 47-м километре автодороги Казань - Оренбург водитель автомобиля BMW, по предварительным данным, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем Lada Largus. В результате ДТП три человека погибли", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана, трое взрослых умерли на месте. Один ребенок в тяжелом состоянии доставлен в детскую республиканскую клиническую больницу. Еще трое пострадавших, одна из которых в тяжелом состоянии, госпитализированы в республиканскую клиническую больницу.

Теги
РоссияТатарстан
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