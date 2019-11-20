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Дело о поставке кокаина из Аргентины в Европу
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Суд 27 ноября приступит к рассмотрению дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию

На предварительных слушаниях адвокаты фигурантов планируют попросить о возврате дела прокурору, рассмотрении дела с участием коллегии присяжных заседателей и о смягчении обвиняемым меры пресечения

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Солнцевский суд Москвы 27 ноября проведет предварительные слушания по уголовному делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"В суд поступили материалы дела в отношении четверых обвиняемых в покушении на контрабанду, незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в составе организованной группы (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Предварительные слушания по этому делу назначены на 27 ноября в 14:00 мск", - сказал собеседник агентства.

На предварительных слушаниях адвокаты фигурантов планируют попросить о возврате дела прокурору, рассмотрении дела с участием коллегии присяжных заседателей и о смягчении обвиняемым меры пресечения.

Уголовное дело насчитывает порядка 60 томов. Ранее фигуранты и их защитники отказались от ознакомления с материалами, мотивируя свое решение непричастностью обвиняемых к инкриминируемым преступлениям, непризнанием вины и допущенными следствием "грубыми нарушениями". Как заявлял ранее ТАСС адвокат одного из фигурантов Александр Костанянц, большая часть документов в деле написана на испанском языке, без перевода на русский.

Операция "12 королев"

Уголовное дело было возбуждено Следственным департаментом МВД России 15 ноября 2017 года. В конце февраля 2018 года МИД РФ сообщил о совместной операции российских и аргентинских правоохранительных органов ("12 королев") по пресечению поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия кокаина весом 362 кг, найденная в одном из зданий посольства РФ в Буэнос-Айресе, принадлежала сотруднику дипмиссии из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку, - Али Абянову.

В ходе следствия три человека - Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов - были задержаны в России, еще двое - в Аргентине. В Германии был задержан предполагаемый организатор преступной группы Андрей Ковальчук, что аргентинские дипломаты расценили как "ликвидацию банды наркоторговцев".

Операция по задержанию Калмыкова и Худжамова проходила в декабре 2017 года на базе МИД на западе Москвы, куда они приехали забрать груз. В ходе спецоперации кокаин был заменен на муку. Позднее в тот же день у подъезда своего дома был задержан бывший завхоз и сантехник посольства России в Аргентине Абянов, который частично признал вину при задержании, но позднее отказался от показаний. Фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям УК РФ: покушение на совершение преступления, контрабанда, незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в составе организованной группы.

Теги
АргентинаРоссияДело о поставке кокаина из Аргентины в Европу
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