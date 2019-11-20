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СБУ или НАБУ продолжат расследование по делу основателя Burisma

Николая Злочевского объявили в розыск

КИЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Экс-министр экологии и природных ресурсов Украины, основатель украинской газодобывающей компании Burisma Николай Злочевский объявлен в розыск. Об этом в среду сообщил на пресс-конференции генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Расследование в отношении Злочевского было остановлено, после чего возобновилось для расширения обвинения, и снова остановлено", - сказал он.

Рябошапка пояснил, что расследование приостановили, так как Злочевского объявили в розыск. По словам генпрокурора, основатель "Burisma фигурирует в 13 уголовных делах, которые передадут Службе безопасности Украины или Национальному антикоррупционному бюро.

Ранее Рябошапка заявил, что на Украине нет уголовных дел в отношении Burisma, однако могут быть расследования, где фигурирует название компании. Также руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщал, что в уголовном деле против компании Burisma не фигурируют имени ее основателя Злочевского и сына бывшего вице-президента США Хантера Байдена.

История с участием сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в работе украинской компании стала причиной громкого политического скандала в США. По сообщениям американской прессы, представители администрации действующего президента Дональда Трампа пытались отыскать на Украине компромат на Байдена и таким образом помешать его предвыборной кампании за президентский пост в 2020 году. Демократы обвинили Трампа в том, что он пытался оказать давление на нового президента Украины Владимира Зеленского с тем, чтобы он возобновил дела в отношении компании Burisma, и начали против него процедуру импичмента. Это вынудило администрации Белого дома обнародовать содержания своих разговоров с Зеленским. Как оказалось, никаких прямых требований Трамп не выдвигал, но сам вопрос, действительно, обсуждался.

Ранее экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что сын Байдена получил от компании Burisma около $1 млн.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Луценко, Юрий ВитальевичЗеленский, Владимир Александрович
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