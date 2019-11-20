ЦБ выявил в регионах Северо-Запада России 20 финансовых пирамид

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Центробанк в 2019 году выявил в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) 20 финансовых пирамид. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Северо-Западного ГУ Банка России.

"Установлено 20 организаций с признаками финансовых пирамид, которые незаконно привлекали деньги жителей СЗФО: 13 таких организаций находились в Санкт-Петербурге, пять - в Калининградской и две - в Архангельской области", - отмечается в сообщении.

В Санкт-Петербурге выявлены также семь нелегальных форекс-дилеров и два нелегальных страховых брокера. Также в округе выявили 205 "черных кредиторов" - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, незаконно предоставлявших займы частным лицам, а также физических лиц, так называемых ростовщиков. Больше всего нелегальных кредиторов обнаружили в Архангельской области (54), Санкт-Петербурге (37), Вологодской области (37), Калининградской области (21) и Карелии (14).

Материалы, переданные Банком России в правоохранительные органы, стали основание для возбуждения восьми уголовных дел (пять - по статье ст. 159 УК РФ "Мошенничество", два - о незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ), одно - о незаконном использовании документов для создания юридического лица (ст. 173.2 УК РФ). Кроме того, возбуждено 121 дело об административных правонарушениях, в том числе 79 - за незаконную выдачу потребительских займов (ст. 14.56 КоАП РФ) и 15 по фактам нарушений законодательства о рекламе.

В 2018 году на территории СЗФО было обнаружено 120 "черных кредиторов" и четыре организации с признаками финансовых пирамид, которые незаконно привлекали денежные средства населения.