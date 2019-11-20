Начальник управления МВД по Нижегородской области арестован за взятку

ТАСС, 20 ноября. Начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД по Нижегородской области арестован в среду по обвинению в получении взятки в значительном размере. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении начальника управления по работе в личным составом ГУ МВД России по Нижегородской области, обвиняемого в совершении преступления ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в значительном размере"), меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в октябре 2019 года подозреваемый получил от одного из руководителей МО МВД России по Нижегородской области взятку в виде бытовой техники. Взамен он должен был содействовать в присвоении сотруднику звания полковника полиции.

Руководство ГУ МВД по региону начало служебную проверку.