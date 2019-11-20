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Repubblica: на Сицилии на складе пиротехники произошел взрыв

По данным издания, погибли четыре человека

ТАСС, 20 ноября. Не менее четырех человек погибли в результате взрыва, прогремевшего на складе пиротехники в провинции Мессина на итальянском острове Сицилия. Об этом сообщила в среду на своем сайте газета La Repubblica.

По ее данным, еще как минимум два человека пострадали, один пропал без вести. Инцидент произошел в населенном пункте Барчеллона-Поццо-ди-Готто на складе, принадлежащем частной компании по производству петард и материалов для фейерверков. В результате взрыва погибла в том числе жена владельца фирмы.

Пострадавшие, один из которых находится в тяжелом состоянии, доставлены в больницы. Причины происшествия устанавливаются.

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Италия
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