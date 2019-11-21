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На жительницу Комсомольска-на-Амуре завели дело за распространение порнографии в интернете

Местные СМИ сообщали, что подозреваемая - руководитель частного молодежного активистского театра-балагана "Мерак"

ХАБАРОВСК, 21 ноября. /ТАСС/. Полиция в Комсомольске-на-Амуре возбудила уголовное дело против местной жительницы за распространение порнографии. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю в четверг.

Местные СМИ сообщали, что задержана руководитель частного молодежного активистского театра-балагана "Мерак", ставившего спектакли, в том числе, о гендерных стереотипах. Она попадала в поле зрения полиции и ранее.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 242 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов". Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет", - говорится в сообщении на сайте.

26-летняя жительница Комсомольска-на-Амуре разместила в интернете со своего компьютера изображения непристойного характера. Они находились в открытом доступе. Во время обыска в квартире подозреваемой полицейские изъяли системный блок с жестким диском, на котором хранились запрещенные снимки. Девушку задержали, но позже отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Теги
РоссияХабаровский край
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