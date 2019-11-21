В Приморье произошел пожар в гаражных боксах на площади 1200 кв. м

ТАСС, 21 ноября. Пожар в гаражных боксах произошел в городе Дальнегорске в Приморье. Его общая площадь составила 1200 кв. м, сообщается в четверг на сайте ГУ МЧС по краю.

"21 ноября в 5:36 (22:36 мск) на пульт пожарной охраны города Дальнегорска поступило сообщение о пожаре в гаражных боксах на улице Приморская. В 6:46 (23:46 мск) пожар был локализован, а в 8:48 (01:48 мск) ликвидировано открытое горение. В настоящее время ведется проливка конструкций и осмотр места происшествия. Общая площадь пожара - 1200 кв. м", - говорится в сообщении. Пострадавших нет.

Огнем была охвачена крыша здания по всей площади и четыре грузовых автомобиля. В ликвидации пожара задействованы 15 человек и четыре единицы техники.