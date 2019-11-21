{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Приморье произошел пожар в гаражных боксах на площади 1200 кв. м

Пострадавших в ЧП нет

ТАСС, 21 ноября. Пожар в гаражных боксах произошел в городе Дальнегорске в Приморье. Его общая площадь составила 1200 кв. м, сообщается в четверг на сайте ГУ МЧС по краю.

"21 ноября в 5:36 (22:36 мск) на пульт пожарной охраны города Дальнегорска поступило сообщение о пожаре в гаражных боксах на улице Приморская. В 6:46 (23:46 мск) пожар был локализован, а в 8:48 (01:48 мск) ликвидировано открытое горение. В настоящее время ведется проливка конструкций и осмотр места происшествия. Общая площадь пожара - 1200 кв. м", - говорится в сообщении. Пострадавших нет.

Огнем была охвачена крыша здания по всей площади и четыре грузовых автомобиля. В ликвидации пожара задействованы 15 человек и четыре единицы техники.

Теги
РоссияПриморский край
Реклама на ТАСС
В Якутии при пожаре в частном доме погибли женщина и ребенок
Еще одну женщину доставили в больницу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС