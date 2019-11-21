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СМИ: спасатели в Китае извлекли из шахты 11 рабочих

Причины аварии, вследствие которой люди оказались заблокированными под землей, еще уточняются

ПЕКИН, 21 ноября. /ТАСС/. Спасатели в ходе проведения экстренной операции успешно извлекли на поверхность 11 рабочих, в результате аварии оказавшихся под завалом в угольной шахте на территории провинции Шаньдун в восточной части Китая. Об этом сообщил в четверг информационный портал The Paper.

По данным местных властей, спасенным шахтерам оказана вся необходимая помощь. Причины аварии уточняются, ведется следствие.

Как сообщалось ранее, ЧП произошло 20 ноября в 05:50 по местному времени (00:50 мск). Администрация провинции оперативно создала экстренную группу реагирования, мобилизовав более 140 спасателей. Им потребовались сутки, чтобы преодолеть завал и обнаружить тех, кто оказался заблокированным в шахте.

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Китай
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