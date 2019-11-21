В Якутии при пожаре в частном доме погибли женщина и ребенок

ТАСС, 21 ноября. Пожарные обнаружили тела женщины и ребенка, погибших при пожаре в частном доме в якутском городе Нюрбе, сообщается в четверг на сайте ГУ МЧС республики.

"Сегодня около 6 часов утра (00:00 мск) в г. Нюрбе Нюрбинского района произошел пожар в частном жилом доме. В ходе тушения возгорания обнаружено тело женщины 1993 г.р. и ребенка 2016 г.р. Также при пожаре пострадала женщина 1951 г.р., которая доставлена в медицинское учреждение", - говорится сообщении.

В ликвидации пожара участвовали 16 человек, 7 единиц техники. Причины ЧП устанавливаются, на месте работают дознаватели МЧС России и сотрудники следственного комитета.