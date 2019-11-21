В Сибири задержали двух подозреваемых в контрабанде древесины на 600 млн рублей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Полицейские совместно с коллегами из ФСБ пресекли канал контрабанды древесины из России в страны ближнего зарубежья на сумму более 600 млн рублей, задержаны двое подозреваемых. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Установлено, что мужчина и женщина организовали незаконную отправку большегрузных автомобилей через государственную границу РФ с древесиной хвойных пород. Злоумышленники изготавливали фиктивные документы с реквизитами несуществующих организаций на поставку лесоматериалов. По предварительным данным, стоимость экспортируемой ими продукции за рубеж может превысить 600 млн рублей, - рассказала она. - В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые задержаны".

Как сообщила Волк, возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 ("Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, его основных частей") и ч. 3 ст. 191.1 ("Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере, или организованной группой, или лицом с использованием своего служебного положения") УК РФ.

В результате обысков в Томске и Новосибирске в местах проживания фигурантов уголовных дел обнаружены и изъяты документы, компьютерная техника, печати различных юридических лиц, банковские карты и денежные средства в размере более 8 млн рублей. Кроме того, на участке границы России в Омской области правоохранители задержали грузовой автомобиль с пиломатериалами. Подозреваемые арестованы.