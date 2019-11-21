Полиция задержала подозреваемых по делу о разливе нефтепродуктов в Комсомольске-на-Амуре

Неизвестные ночью 28 сентября залили нефтепродуктами три недавно отремонтированных центральных городских улицы (проспект Первостроителей, Шиханова и Васянина) на общей площади 80,5 тыс. кв. м. Проезд по ним закрывался на несколько дней. Было возбуждено уголовное дело о приведении в негодность объектов жизнеобеспечения.

ХАБАРОВСК, 21 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых по делу о разливе нефтепродуктов на дорогах Комсомольска-на-Амуре. Об этом ТАСС сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

"В ходе следствия сотрудниками внутренних дел установлены лица, причастные к совершению преступления. В настоящее время они допрошены в качестве подозреваемых и водворены в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения судом", - сказал представитель пресс-службы УМВД.

В полиции не сообщили количество задержанных.

Как уточнили агентству в администрации Комсомольска-на-Амуре, задержан был, в частности, руководитель одной из компаний, занимающихся в городе ремонтом и строительством дорог, ООО "Магистраль".

В администрации напомнили, что нефтепродукты сразу после произошедшего смыли с дорог с помощью пожарных машин. Проспект Первостроителей повреждений не получил, полотно двух других проспектов было испорчено. Подрядчику, ремонтировавшему дороги до этого, пришлось перекладывать асфальт. Он заявил в полицию об ущербе в размере нескольких десятков млн рублей.