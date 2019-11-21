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Жители 12 домов в Новосибирске третьи сутки остаются без тепла в 25-градусный мороз

По данным регионального МЧС, жильцы не обращались в пункты временного размещения, им выдали обогреватели
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© Владимир Смирнов/ТАСC

НОВОСИБИРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Жители двенадцати многоэтажных домов в Новосибирске, остающихся без теплоснабжения в 25-градусный мороз с вечера 19 ноября, не обращались в пункты временного размещения (ПВР), организованные службой МЧС. Муниципалитет предоставил по просьбам новосибирцев 64 электрических обогревателя, уточнили ТАСС в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Сроки подачи теплоснабжения в здания перенесли с утра четверга на обед из-за большого объема ремонта теплосети. Работы находятся на завершающем этапе, сообщила ТАСС  в четверг утром пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК). Восстановление подачи тепла также ведется в четырех детских учреждениях и поликлинике.

"Продолжают работу три пункта временного размещения на базе школ на улице Чигорина, Чемской и Урманова, где готовы принять жителей и обеспечить их горячим питанием. В настоящее время в ПВР никто не обращался. Желающим муниципалитетом выдаются электрические обогреватели, выдано 64, " - сообщили в пресс-службе.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прервал работу на форуме "Транспорт России - 2019" и срочно вылетел в Новосибирск, ночью 21 ноября он провел совещание в оперативном штабе, развернутом на месте коммунальной аварии. Глава региона поручил с утра организовать работу бригад специалистов-электриков для поквартирного обхода домов с проверкой электрооборудования и электроустановок.

Новосибирская прокуратура проводит проверку. Ведомство оценит действия должностных лиц, ресурсоснабжающих организаций и управляющей компании.

Теги
РоссияНовосибирская область
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