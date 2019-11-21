На рынке под Ростовом-на-Дону загорелся двухэтажный торговый павильон

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноября. /ТАСС/. Здание двухэтажного павильона горит на территории рынка в Аксайском районе Ростовской области. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Аксайский район, поселок Янтарный, ул. Индустриальная, 6, [по этому адресу произошло] загорание двухэтажного торгового павильона на территории рынка "Атлант", - говорится в сообщении.