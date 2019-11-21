На рынке под Ростовом-на-Дону загорелся двухэтажный торговый павильон

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноября. /ТАСС/. Здание двухэтажного павильона горит на территории рынка в Аксайском районе Ростовской области. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Аксайский район, поселок Янтарный, ул. Индустриальная, 6, [по этому адресу произошло] загорание двухэтажного торгового павильона на территории рынка "Атлант", - говорится в сообщении.
По уточненным данным, площадь возгорания составляет 600 кв. м. Ранее в ГУ МЧС сообщали о возгорании на площади 1,5 тыс. кв. м. Отмечается, что к тушению пожара привлечено от МЧС 17 единиц техники, 70 человек личного состава.
Пострадавших в результате инцидента нет. Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, угрозы распространения огня нет.