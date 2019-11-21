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У пенсионерки в Москве из сейфа украли деньги и украшения на 1 млн рублей

Инцидент произошел на Ломоносовском проспекте

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Неизвестный ограбил квартиру пенсионерки в Москве, спустившись с чердака дома по веревочной лестнице. Он украл из сейфа украшения и деньги на сумму более 1 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Как отметили в главке, в полицию поступило сообщение от пенсионерки о краже из квартиры, расположенной на Ломоносовский проспекте.

"Сотрудники полиции установили, что неизвестный, спустившись с чердака по веревочной лестнице и отжав неустановленным предметом балконную дверь, проник в квартиру, расположенную на восьмом этаже девятиэтажного дома по указанному адресу, где взломал сейф, откуда совершил кражу денежных средств и ювелирных изделий, - рассказали в пресс-службе. - Материальный ущерб составил более 1 млн рублей".

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ).

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Россия
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