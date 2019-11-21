В Ростовской области локализовали пожар на рынке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноября. /ТАСС/. Пожарным удалось локализовать пожар, который произошел утром в четверг на рынке в Аксайском районе Ростовской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 09:27 мск [произошла] локализация пожара", - говорится в сообщении. Локализовать возгорание удалось на площади 600 кв. м, добавили в пресс-службе.

В администрации рынка ТАСС пояснили, что возгорание произошло на частной территории. "Это частная земля, она к нам никакого отношения не имеет. Никого не эвакуировали, все уже локализовали. Пострадавших не было и не намечается", - сказали в администрации.

Сообщалось, что к тушению пожара от МЧС привлечено 17 единиц техники, 70 человек личного состава. Изначально в МЧС сообщали, что площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м, позже в ведомстве уточнили, что площадь возгорания составляет 600 кв. м.