В Новосибирске в 25-градусный мороз без тепла остались 25 зданий

НОВОСИБИРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Третьи сутки без тепла и горячей воды в 25-градусный мороз из-за коммунальной аварии, произошедшей вечером 19 ноября, в Новосибирске остаются 25 зданий из 60, отключенных ранее, сообщается в четверг на сайте мэрии Новосибирска.
Ограничение подачи тепла и горячей воды произошло вечером 19 ноября из-за дефекта на теплотрассе, без тепла остались 60 зданий, в том числе 43 многоквартирных дома, 20 ноября произошел второй прорыв на том же участке сети. Сроки подачи теплоснабжения в здания, остающиеся без тепла, были перенесены с утра четверга на обед из-за более масштабного, чем ожидалось, объема ремонта теплосети. По информации Сибирской генерирующей компании (СГК), работы находятся на завершающем этапе.
"Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проводит оперативное совещание по ликвидации коммунальной аварии в Кировском районе - дважды глава города выезжал на место происшествия, где пока без отопления и горячей воды остаются 25 объектов", - говорится в сообщении. В их числе 12 многоквартирных домов, три детских сада, одно лечебное учреждение (поликлиника № 13) и девять административных зданий.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прервал работу на форуме "Транспорт России-2019" и срочно вылетел в Новосибирск, ночью 21 ноября он провел совещание в оперативном штабе, развернутом на месте коммунальной аварии. Глава региона поручил с утра организовать работу бригад специалистов-электриков для поквартирного обхода домов с проверкой электрооборудования и электроустановок.
Жители многоэтажных домов не обращались в пункты временного размещения (ПВР), организованные службой МЧС, желающим предоставлены 64 электрических обогревателя, уточнили ТАСС в пресс-службе МЧС Новосибирской области. Попавшая под отключение поликлиника №13, несмотря на отсутствие отопления, принимает пациентов, в ней установлены обогреватели, пояснили ТАСС в правительстве региона. Сейчас в Новосибирске минус 22 градуса, небольшой снег.