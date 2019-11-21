В Новосибирске в 25-градусный мороз без тепла остались 25 зданий

НОВОСИБИРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Третьи сутки без тепла и горячей воды в 25-градусный мороз из-за коммунальной аварии, произошедшей вечером 19 ноября, в Новосибирске остаются 25 зданий из 60, отключенных ранее, сообщается в четверг на сайте мэрии Новосибирска.

Ограничение подачи тепла и горячей воды произошло вечером 19 ноября из-за дефекта на теплотрассе, без тепла остались 60 зданий, в том числе 43 многоквартирных дома, 20 ноября произошел второй прорыв на том же участке сети. Сроки подачи теплоснабжения в здания, остающиеся без тепла, были перенесены с утра четверга на обед из-за более масштабного, чем ожидалось, объема ремонта теплосети. По информации Сибирской генерирующей компании (СГК), работы находятся на завершающем этапе.