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С начала года ФСБ изъяла из незаконного оборота более 1,7 тонн наркотиков

По материалам службы возбудили порядка 1400 уголовных дел

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ РФ изъяли порядка 1770 кг наркотиков из нелегального оборота за 9 месяцев года. Об этом заявил представитель ведомства Кирилл Безукладников во время выступления на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

"Нами из незаконного оборота были изъяты 1770 кг наркотиков, по нашим материалам были возбуждены порядка 1400 уголовных дел по наркопреступлениям", - сказал он.

По его словам, основную угрозу российскому государству несет распространение наркотиков через интернет. "Сюда относится не только распространение наркотиков посредством интернета, но и информация об их хранении, а также рост числа нарколабораторий с использованием легальных веществ. Информация об этом также распространяется через интернет", - сказал Безукладников.

"Также серьезную угрозу представляет система расчетов за наркотические вещества посредством биткоинов", - отметил он.

Предложения по противодействию этим угрозам будут выработаны в ходе заседания Государственного антинаркотического комитета в 2020 году, они будут включать в себя расширение списка запрещенных к обороту веществ, добавил представитель ФСБ.

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Россия
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