Склад горит на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел на складе на юго-востоке Москвы, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного главка МЧС России.

"В 11:04 мск поступила заявка о загорании по адресу: улица Шоссейная, дом 1н (ЮВАО). Горит складское одноэтажное здание", - сказали в главке, отметив, что пострадавших нет.

"По уточненной информации, происходит загорание складируемых вещей на площади 100 кв. м. Угрозы перехода огня на соседние строения нет", - сказали в ведомстве.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что площадь пожара составляет 80 кв. м, существовании угрозы перехода огня на соседние здания. Пострадавших нет.

В новость были внесены изменения (12:13 мск) — добавлены подробности.