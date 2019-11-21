Экс-глава МЧС по Севастополю подозревается в злоупотреблении полномочиями

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Бывший начальник ГУ МЧС по городу Севастополю подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении контракта. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе СУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника ГУ МЧС России по городу Севастополю, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в мае 2016 года управление МЧС заключило с научно-производственным центром контракт. Несмотря на то, что подрядчик не выполнил обязательства по нему, глава ведомства, зная об этом, подписал подложный акт выполненных работ, после чего на счет центра перечислили бюджетные деньги. Ущерб от действий мужчины составил по меньшей мере 3,2 млн рублей.

Сейчас сотрудники СК устанавливают обстоятельства совершенного преступления.