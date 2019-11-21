Генпрокуратура заявила об угрозе внешней наркоагрессии для России

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Внешняя наркоагрессия, которой способствует безвизовый въезд в Россию граждан стран СНГ, представляет угрозу для России. Об этом сообщил ТАСС представитель Генпрокуратуры Эльдар Аберхаев.

"Одним из системообразующих факторов, представляющих угрозу, остается внешняя наркоагрессия. Имеющаяся возможность пересекать [без виз] российскую границу для граждан СНГ, мигрантов из наркоопасных регионов, облегчает формирование транзитных и внутренних наркопотоков",- сказал он.

Вместе с тем анализ статистики показывает, что количество выявленных фактов контрабанды наркотиков снижается. По словам Аберхаева, это требует принятия соответствующих мер, в том числе улучшения взаимодействия таможенных структур с органами внутренних дел и госбезопасности.