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Генпрокуратура заявила об угрозе внешней наркоагрессии для России

По словам представителя ведомства Эльдара Аберхаева, ей способствует безвизовый въезд в Россию граждан стран СНГ
Здание Генеральной прокуратуры РФ Вячеслав Прокофьев/TACC
Описание
Здание Генеральной прокуратуры РФ
© Вячеслав Прокофьев/TACC

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Внешняя наркоагрессия, которой способствует безвизовый въезд в Россию граждан стран СНГ, представляет угрозу для России. Об этом сообщил ТАСС представитель Генпрокуратуры Эльдар Аберхаев.

"Одним из системообразующих факторов, представляющих угрозу, остается внешняя наркоагрессия. Имеющаяся возможность пересекать [без виз] российскую границу для граждан СНГ, мигрантов из наркоопасных регионов, облегчает формирование транзитных и внутренних наркопотоков",- сказал он.

Вместе с тем анализ статистики показывает, что количество выявленных фактов контрабанды наркотиков снижается. По словам Аберхаева, это требует принятия соответствующих мер, в том числе улучшения взаимодействия таможенных структур с органами внутренних дел и госбезопасности.

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