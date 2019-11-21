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Ребенок получил тяжелую травму головы в игровой комнате торгового центра в Волгограде

Сейчас он находится в больнице

 ВОЛГОГРАД, 21 ноября. /ТАСС/. Двухлетний мальчик попал в больницу Волгограда с тяжелой травмой головы после катания на горке в торговом центре (ТЦ) на юге Волгограда, следователи проводят проверку законности работы детской комнаты в ТЦ, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Следственного управления СК РФ по региону.

 "19 ноября в одно из лечебных учреждений Волгограда с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа доставлен двухлетний мальчик. По предварительным данным, 16 ноября мальчик вместе с отцом находились в игровой комнате крупного торгового цента Волгограда. Мальчик катался с пластиковой детской горки и столкнулся с другим малышом. На следующий день ребенок почувствовал себя плохо, а еще через день родители заметили на голове малыша шишку, в связи с чем в плановом порядке обратились к врачу для консультации",- сказано в сообщении.

Следователи проводят проверку после инцидента.

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РоссияВолгоградская область
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