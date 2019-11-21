В Приморье возбудили уголовные дела в связи с контрабандой ценных пород древесины

ТАСС, 21 ноября. Два уголовных дела возбудили после контрабанды на 148,5 млн рублей монгольского дуба и маньчжурского ясеня, относящихся к стратегически важным ресурсам. Об этом сообщается в четверг на сайте Дальневосточного таможенного управления.

"Контрабанду свыше 9,7 тыс. кубометров ценных пород древесины выявили сотрудники Владивостокской и Хабаровской таможен совместно с коллегами из УФСБ России по Приморскому краю. Стоимость незаконно вывезенных в Китай лесоматериалов составила свыше 148,5 млн рублей. Владивостокская таможня возбудила 2 уголовных дела", - говорится в сообщении.

Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой"). Максимальное наказание - лишение свободы на 12 лет.

"Члены организованной преступной группы незаконно приобретали на территории России стратегически важные ресурсы: пиломатериалы из дуба монгольского и ясеня маньчжурского, а затем экспортировали их в Китай по подложным документам, заявляя при таможенном декларировании недостоверные сведения о происхождении товара", - приводятся в сообщении слова начальника отдела дознания Владивостокской таможни Алексея Ксенофонтова.

Ясень маньчжурский и дуб монгольский относятся к ценными породами древесины и включены в перечень объектов Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).