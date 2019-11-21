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Дело об убийстве полицейского в московском метро в 2018 году направлено в суд

На стадии предварительного расследования обвиняемый признал вину в полном объеме

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело об убийстве сотрудника полиции на станции "Курская" московского метро в 2018 году направлено в суд. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего мужчины. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщила Иванова.

Мужчина обвиняется по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). Поздно вечером 2 сентября 2018 года полицейский остановил мужчину для проверки документов и отвел его в комнату полиции на станции для составления административного протокола. Мужчина выхватил у сотрудника полиции пистолет и выстрелил ему в голову.

В ходе расследования проведены судебные экспертизы, в том числе баллистические, дактилоскопические, молекулярно-генетические, физико-химические, выводы которых подтвердили причастность обвиняемого к совершенному преступлению. "На стадии предварительного расследования обвиняемый признал вину в полном объеме", - добавила представитель ГСУ.

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Источник: сотрудники СК и ФСБ проводят обыски у главы Чехова Кононовой
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