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В Крыму подозреваемого в нападении на журналистов поместили под домашний арест

Инцидент произошел 19 ноября на рынке в Евпатории

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Торговец, подозреваемый в нападении на съемочную группу телеканала "Крым 24" во время съемок сюжета на рынке в Евпатории, помещен под домашний арест до 19 января 2020 года. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе Евпаторийского городского суда.

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В крымской полиции и Следственном комитете во вторник сообщали, что во время совместного рейда администрации города и журналистов на рынке в Евпатории один из торговцев ударил оператора. На сайте телеканала "Крым 24" также сообщается, что торговец повредил видеокамеру. В среду СК возбудил уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов", подозреваемого задержали.

"Евпаторийский городской суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц и 29 суток - до 19 января 2020 года", - сказал собеседник агентства.

В Следственном комитете ранее также сообщали, что по делу назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены пострадавшие, изучены видеозаписи с места происшествия, установлен круг свидетелей. Под личный контроль расследование взял и.о. руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев, который сказал, что "действиям фигуранта уголовного дела будет дана принципиальная правовая оценка".

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