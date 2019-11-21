Информация об угрозе взрыва в "Фуд сити" в Новой Москве не подтвердилась

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сообщение об угрозе взрыва в продовольственном центре "Фуд сити" в Новой Москве не подтвердилось, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.

"Здание было проверено, информация не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

По телефону горячей линии центра ТАСС подтвердили, что центр работает штатно.

Ранее сообщалось, что "Фуд сити" на 22-м км Калужского шоссе в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва.

В пресс-службе группы компаний "Киевская площадь", в которую входит "Фуд сити", подтвердили информацию о получении ложного сообщения о минировании, однако сообщили, что эвакуация не проводилась. "Сотрудники службы безопасности <…> оперативно отреагировали на поступившее сообщение. Совместно с органами внутренних дел ими была проведена проверка, в результате которой выявлено, что на территории агрокластера взрывные устройства отсутствуют. Эвакуация посетителей и сотрудников "Фуд сити" не потребовалась", - говорится в сообщении.

"Фуд сити" - крупнейший оптово-розничный продовольственный центр в России, общая площадь составляет 120 га.

В новость были внесены изменения (14:44 мск) — добавлены 5-й и 6-й абзацы.