СК опроверг версию, что транспортная нагрузка могла привести к образованию ямы с кипятком

ПЕНЗА, 21 ноября. /ТАСС/. Следователи не нашли подтверждений того, что высокая транспортная нагрузка на дорожное полотно могла стать причиной прорыва на теплосети в Пензе, в результате которого автомобиль "Лада Ларгус" упал в яму с кипятком и погибли два человека. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СК по Пензенской области.

Ранее пресс-служба правительства региона распространила сообщение, что повышенное давление транспорта на участок дороги с проходившей под ним теплотрассой могло деформировать короб теплотрассы и стать причиной прорыва трубы.

"В ряде СМИ распространены сведения о повреждении и порыве тепломагистрали в результате деформации короба трубы из-за повышенной автотранспортной нагрузки. Следственное управление официально заявляет, что указанная версия не подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств", - указано в сообщении. В настоящее время следователи отрабатывают возможные версии случившегося в рамках расследования уголовного дела.

По данным СК, за 15 минут до ЧП из-под асфальта пошел пар. "На протяжении последующих 15 минут стремительно образовалась яма с горячей водой. В 9:35 мск произошло падение автомашины марки Lada Largus в образовавшуюся яму", - указано в сообщении.