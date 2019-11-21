Следствие просит отправить в СИЗО уличенную в коррупции чиновницу офиса Зеленского

КИЕВ, 21 ноября. /ТАСС/. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обратилась в суд с просьбой ужесточить меру пресечения руководителю одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского Светлане Кондзеле, которая проходит по делу в вымогательстве взятки в размере $300 тыс. Об этом в четверг говорится в сообщении ведомства.

"Прокурор не соглашается с решением суда первой инстанции, мотивируя это решение имеющимися рисками, и настаивает на избрании подозреваемой более суровой меры пресечения - а именно содержание под стражей с альтернативой внесения 7,684 млн гривен залога (более $317,5 тыс.)", - указали в САП.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало Кондзелю, а также бывшего заместителя министра культуры Украины Викторию Лесничую 12 ноября. По данным НАБУ, Кондзеля, действуя в составе преступной группы, вымогала $300 тыс. за оказание помощи в назначении на руководящую должность в компании "Нафтогаз Украины". Руководитель департамента, ее сообщница и другие участники были задержаны после получения первой части суммы в размере $150 тыс.

Высший антикоррупционный суд 15 ноября избрал Кондзеле меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Суд также ранее избрал меру пресечения Лесничей - содержание под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения 576,3 тыс. гривен (более $23,8 тыс.), а также схожую меру для ее сообщника. Вместе с тем, САП повторно обратилась в суд с требованием увеличить размер денежного залога для Лесничей.