Суд приговорил экс-полицейских в Башкирии к лишению свободы за избиение задержанного

УФА, 21 ноября. /ТАСС/. Суд в Башкирии приговорил к трем годам и трем месяцам лишения свободы двух экс-полицейских, которые незаконно удерживали в отделении полиции жителя Нефтекамска и избивали его. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"В Республике Башкортостан суд признал бывших сотрудников уголовного розыска города Нефтекамска виновными в превышении должностных полномочий по факту избиения местного жителя (п. п. "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ), и приговорил их к трем годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что 10 ноября 2016 года осужденные незаконно удерживали в отделении полиции 47-летнего жителя города Нефтекамска, а также применили к нему физическое насилие. Потерпевшего проверяли на причастность к краже сотового телефона и похищению человека. Судебно-медицинская экспертиза оценила обнаруженные у мужчины телесные повреждения как вред здоровью средней степени тяжести.