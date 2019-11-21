{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд приговорил экс-полицейских в Башкирии к лишению свободы за избиение задержанного

Злоумышленники проверяли потерпевшего на причастность к краже телефона и похищению человека

УФА, 21 ноября. /ТАСС/. Суд в Башкирии приговорил к трем годам и трем месяцам лишения свободы двух экс-полицейских, которые незаконно удерживали в отделении полиции жителя Нефтекамска и избивали его. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"В Республике Башкортостан суд признал бывших сотрудников уголовного розыска города Нефтекамска виновными в превышении должностных полномочий по факту избиения местного жителя (п. п. "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ), и приговорил их к трем годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что 10 ноября 2016 года осужденные незаконно удерживали в отделении полиции 47-летнего жителя города Нефтекамска, а также применили к нему физическое насилие. Потерпевшего проверяли на причастность к краже сотового телефона и похищению человека. Судебно-медицинская экспертиза оценила обнаруженные у мужчины телесные повреждения как вред здоровью средней степени тяжести.

Теги
РоссияБашкортостан
Реклама на ТАСС
В Новой Москве загорелся частный коттедж
Площадь возгорания составляет 250 кв. м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС