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Кадетский корпус в Костроме приостановил занятия из-за отравления воспитанников

На плохое самочувствие пожаловались 25 человек

КОСТРОМА, 21 ноября. /ТАСС/. Костромской кадетский корпус временно приостановил занятия из-за отравления воспитанников, 25 человек пожаловались на плохое самочувствие, 14 переданы родителям. Об этом журналистам сообщили в департаменте образования и науки Костромской области.

"Сегодня утром 25 воспитанников учреждения пожаловались на плохое самочувствие. С симптомами пищевого отравления 14 ребят выведены из учебного процесса и переданы родителям для дальнейшего прохождения лечения по месту жительства <…> Учебный процесс в образовательном учреждении приостановлен до 24 ноября, чтобы провести дезинфекцию всех помещений кадетского корпуса. Полную обработку бригады специалистов начнут уже завтра", - проинформировали в департаменте.

Обстоятельства случившегося на месте выясняет специальная комиссия, информация о происшествии направлена в Роспотребнадзор.

"Пока не понятно, что стало причиной плохого самочувствия детей - вирусная инфекция или отравление некачественными продуктами. Продукты питания, которые могли вызвать диарею и рвоту у воспитанников кадетского корпуса, направлены на экспертизу", - уточнили в ведомстве.

Как сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Костромской области, обстоятельства инцидента проверят следственные органы. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

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РоссияКостромская область
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